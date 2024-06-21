В Перми оперштаб по лагерям соберётся после трагедии с утонувшим мальчиком

Напомним, 19 июня в Сылве утонул 14-летний мальчик, который с тремя приятелями сбежал из лагеря во время тихого часа на реку. 20 июня тело подростка извлекли из воды спасатели. По факту утопления ребёнка в Кунгурском округе Пермского края проводится процессуальная проверка. Точную причину смерти несовершеннолетнего позволит определить судебно-медицинская экспертиза. По словам юристов, сотрудникам лагеря в Пермском крае, откуда сбежали дети, может грозить реальный срок.