В Перми оперштаб по лагерям соберётся после трагедии с утонувшим мальчиком

Минтрудсоцразвития Пермского края проведёт 21 июня расширенное заседание рабочей группы по решению оперативных вопросов оздоровительной кампании детей в связи с ситуацией с утонувшим в Сылве подростком, рассказал perm.aif.ru руководитель ассоциации детских лагерей России, председатель Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих.
По словам собеседника, в обсуждении примут участие руководители лагерей и представители муниципалитетов. Собравшиеся поговорят об усилении мер по профилактике детской гибели в реках и озёрах Пермского края, а также обсудят вопрос обеспечения безопасности детей во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.
Напомним, 19 июня в Сылве утонул 14-летний мальчик, который с тремя приятелями сбежал из лагеря во время тихого часа на реку. 20 июня тело подростка извлекли из воды спасатели. По факту утопления ребёнка в Кунгурском округе Пермского края проводится процессуальная проверка. Точную причину смерти несовершеннолетнего позволит определить судебно-медицинская экспертиза. По словам юристов, сотрудникам лагеря в Пермском крае, откуда сбежали дети, может грозить реальный срок.