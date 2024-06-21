В МВД Казахстана прокомментировали заявление Натальи Садыковой

«Относительно гражданина М. Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили в ведомстве.