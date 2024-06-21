В Воронежской области на три минуты объявляли ракетную опасность утром 21 июня

Три минуты в Воронежской области сегодня, 21 июня, продержался режим ракетной опасности. Об опасности ракетной атаки губернатор Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале в 8:27. Но уже в 8:30 чиновник проинформировал об отмене режима.
Кстати, накануне, 20 июня, чуть более четырех часов в Воронежской области существовала опасность налета беспилотников.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти в очередной раз попросили воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.