В Воронежской области на три минуты объявляли ракетную опасность утром 21 июня

Три минуты в Воронежской области сегодня, 21 июня, продержался режим ракетной опасности. Об опасности ракетной атаки губернатор Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале в 8:27. Но уже в 8:30 чиновник проинформировал об отмене режима.