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В Ростове произошла авария с семью машинами, пострадал пешеход

Они столкнулись на улице Доватора.

Утром в четверг, 21 июня, на улице Доватора, 19 в Ростове-на-Дону столкнулись семь автомобилей. Подробности случившегося приводит отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Речь идёт о машинах «ГАЗ», Nissan Note, BMW и четырёх Ford Transit. Из-за аварии пострадал 38-летний пешеход. С травмами его доставили в больницу.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что водитель одной из машин уходил от столкновения с автобусом и протаранил другие транспортные средства.