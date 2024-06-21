В Ростове произошла авария с семью машинами, пострадал пешеход

Утром в четверг, 21 июня, на улице Доватора, 19 в Ростове-на-Дону столкнулись семь автомобилей. Подробности случившегося приводит отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Речь идёт о машинах «ГАЗ», Nissan Note, BMW и четырёх Ford Transit. Из-за аварии пострадал 38-летний пешеход. С травмами его доставили в больницу.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что водитель одной из машин уходил от столкновения с автобусом и протаранил другие транспортные средства.