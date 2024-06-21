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Екатеринбург принял пять самолетов, которые летели в Тюмень

Пять самолетов, которые летели в Тюмень, приземлились в екатеринбургском Кольцово из-за тумана. Об этом рассказали в пресс-службе Рощино.

«Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино, ожидаются вылеты рейсов: “Победа” 6562, “Россия” 6452, “Победа” 592, “Россия” 6366, “Ямал” 10», — рассказали в telegram-канале Рощино.

Плотный туман снова накрыл Тюменскую область утром 21 июня. Утром в Рощино из-за погоды не смогли вылететь и приземлиться десятки авиарейсов. Плохая видимость в районе тюменского аэропорта повлияла на полеты лайнеров, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Екатеринбурга, а также Салехарда и Челябинска.