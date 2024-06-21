Екатеринбург принял пять самолетов, которые летели в Тюмень

Плотный туман снова накрыл Тюменскую область утром 21 июня. Утром в Рощино из-за погоды не смогли вылететь и приземлиться десятки авиарейсов. Плохая видимость в районе тюменского аэропорта повлияла на полеты лайнеров, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Екатеринбурга, а также Салехарда и Челябинска.