Екатеринбург принял пять самолетов, которые летели в Тюмень

«Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино, ожидаются вылеты рейсов: “Победа” 6562, “Россия” 6452, “Победа” 592, “Россия” 6366, “Ямал” 10», — рассказали в telegram-канале Рощино.
Плотный туман снова накрыл Тюменскую область утром 21 июня. Утром в Рощино из-за погоды не смогли вылететь и приземлиться десятки авиарейсов. Плохая видимость в районе тюменского аэропорта повлияла на полеты лайнеров, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Екатеринбурга, а также Салехарда и Челябинска.