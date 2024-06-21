Обнуление пенсии и больше времени на личную жизнь. Эксперт предложил, как бороться с коррупцией в Узбекистане

«Другая проблема заключается в том, что некоторые борцы за гражданские права утверждают, что такие расследования — это вторжение в частную жизнь. Но, если принять во внимание потенциальный вред коррупции, этот аргумент ослабевает, ведь жертвы коррупции также имеют права. Кроме того, если обвиняемый в коррупции может доказать, что доход был получен законным путем, то им и бояться нечего».