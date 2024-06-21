Обнуление пенсии и больше времени на личную жизнь. Эксперт предложил, как бороться с коррупцией в Узбекистане

После ряда громких мероприятий, которые прошли в конце прошлого года, таких сообщений как будто бы даже стало больше. На взятках попадаются правоохранители, судьи, прокуроры, сотрудники хокимиятов и различных служб.
Это, с одной стороны, вызывает радость — еще на несколько нечистоплотных чиновников стало меньше. Однако, с другой стороны, возникает вопрос: можно ли такой борьбой с последствиями искоренить это зло раз и навсегда?
Наказания должны быть строже
По мнению международного эксперта по противодействию коррупции Кодира Кулиева, стратегия борьбы с этим явлением в Узбекистане должна быть целостной.
«В нашей стране не существует единого способа минимизировать и контролировать коррупцию. Узбекистан имеет необходимые возможности для успешного снижения и предотвращения коррупции в государственном секторе. Одним из них является правовая система, которая преследует взяткополучателей и взяткодателей. Однако стоит обратить внимание не на количестве обвинительных приговоров, а на строгость наказаний».
По его словам, речь идет не о смертной казни или отрезании рук, однако, если наказания для осужденных за коррупцию будут мягкими, система правосудия окажется неэффективной в качестве сдерживающего фактора.
«Я бы предложил правительству пригрозить какими-либо крупными штрафами в будущем тем, кто рассматривает возможность участия в коррупции, например, обнулением пенсий по возрасту».
При этом даже очень строгое наказание само по себе может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе, если пренебрегать одновременным принятием других мер, а также не сбалансировать меры наказания с мерами по мотивации и вознаграждению.
Больше свободы и независимости
«Самое замечательное — это то, что у нас есть Антикоррупционное агентство. Но ему нужно больше финансирования, а также независимости и более сильной власти», — отметил Кулиев.
Также эксперт считает проблемой то, что и судебная система Узбекистана по-прежнему является политизированной, что в конечном итоге влияет на верховенство закона.
«Кроме того, мы должны поощрять независимые СМИ и журналистов разрабатывать и публиковать подробные расследования о лицах, осужденных за коррупцию. Новости, в которых говорится, что “чиновник X присвоил деньги” — это одно. Но вот подробный и полный отчет о том, как, например, чиновник X должен платить своему начальнику каждую неделю, чтобы сохранить работу, или настоящее расследование активов правящей семьи, гораздо более ценны, однако более рискованны и дороги в подготовке и обнародовании».
У чиновников не должно быть тайн от государства
По мнению специалиста, государство должно расследовать, ведут ли чиновники дорогостоящий образ жизни, который несоизмерим с их задекларированными доходами.
«Многие коррумпированные чиновники преуменьшают данные о том, чем владеют. Именно поэтому требуется углубленная проверка их доходов и расходов, включая банковские счета. К сожалению, эффективность такого подхода имеет пределы», — отметил он.
Во-первых, очевидно, что некоторые коррупционеры, особенно на уровне элиты, откладывают свои доходы, полученные нечестным путем, на непрозрачные оффшорные счета, к которым их правительственные органы не имеют доступа.
«Другая проблема заключается в том, что некоторые борцы за гражданские права утверждают, что такие расследования — это вторжение в частную жизнь. Но, если принять во внимание потенциальный вред коррупции, этот аргумент ослабевает, ведь жертвы коррупции также имеют права. Кроме того, если обвиняемый в коррупции может доказать, что доход был получен законным путем, то им и бояться нечего».
У госслужащих должна быть личная жизнь
Последней, но не менее важной Кодир Кулиев отметил проблему большинства, если не всех, государственных служащих, которые довольно часто работают сверхурочно.
«Им приходится отказаться от своей личной и семейной жизни, чтобы удовлетворить требования работодателя, особенно в государственных организациях. При этом они не получают компенсации или стимулирования за такую жертву. В норме работа, выполняемая помимо обычного рабочего времени, должна быть добровольной и оплачиваемой», — рассказал он.
Ведь, если из суток вычесть рекомендованное среднее время сна (8 часов), то останется всего 16 часов, половину из которых по мировым стандартам должен забирать работодатель.
«Работать более 8 часов считается незаконным, ведь оставшиеся 8 часов времени следует полностью посвятить личной жизни. Таким образом, склонность к коррупции существенно возрастает по мере ущемления прав человека. Психологически и экономически оправдано то, что жертвы такой практики сознательно начинают рационализировать свое нечестное поведение и совершать неэтичные действия, что приводит к падению их чувства вины. Достоинство бесценно».
По его словам, эта проблема носит системный характер и сохраняется на всех уровнях государственной службы.
«И, если антикоррупционные меры не будут учитывать качество жизни специалистов государственной службы, особенно сотрудников правоохранительных органов, коррупция будет развиваться, это приведет к пустой трате времени и денег и “повторной коррупции” системы», — заключил эксперт.