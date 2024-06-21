Гендиректора WorldSkills России арестовали

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уразова Роберта <…> сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2024 года», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канле объединенной судебной службы. Отмечается, что Уразов совместно с другими лицами предоставлял ложные действия в Роструд о заключенных договорах.