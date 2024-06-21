В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, сообщили в подполье

ГЕНИЧЕСК, 21 июн — РИА Новости. Вспышка холеры зафиксирована в Херсоне среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города Херсон.
«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц. Оккупационные власти очень боятся паники, поэтому скрывают этот факт, выдавая выявленные случаи заболевания за брюшной тиф», — сообщил участник херсонского сопротивления.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.