Пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде

В СК России по Нижегородской области напоминают, что во избежании подобных случаев необходимо отодвинуть от окон всю мебель и установить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров. Кроме того, не стоит рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок.