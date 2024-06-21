Должностных лиц по делу семьи Таратута начнут судить 1 июля

Дело будет рассматриваться судом Минского района, уточнили в пресс-службе облсуда.



Ранее Минским областным судом был вынесен приговор по уголовному делу об убийстве родителями из Слуцка своего трехлетнего сына.



Александр Таратута, отец трехлетнего Семена Таратуты, был приговорен к исключительной мере наказания — смертной казни (расстрелу), его супруга Анастасия — к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения.