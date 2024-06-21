Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должностных лиц по делу семьи Таратута начнут судить 1 июля

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностных лиц по делу семьи Таратута, чьи бездействие и халатность способствовали возможности продолжительного истязания малолетнего Семена Таратуты, начнут судить 1 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Дело будет рассматриваться судом Минского района, уточнили в пресс-службе облсуда.

Ранее Минским областным судом был вынесен приговор по уголовному делу об убийстве родителями из Слуцка своего трехлетнего сына.

Александр Таратута, отец трехлетнего Семена Таратуты, был приговорен к исключительной мере наказания — смертной казни (расстрелу), его супруга Анастасия — к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения.