При штурме Очеретино севернее Авдеевки российские подразделения ворвались на окраину поселка буквально на плечах отступающего противника, что стало большой неожиданностью для вражеской группировки. Такие действия требуют быстрого принятия решений командирами и хорошей выучки бойцов. Как проходило освобождение населенного пункта, «Известиям» рассказали непосредственные участники событий — командир и замполит штурмовой роты «Тайфун» группировки «Центр».
Решили не ждать
Важнейший этап боев за населенные пункты — это так называемый вход в застройку. Если противник готов к обороне, то именно момент продвижения по открытой местности перед населенным пунктом и закрепление на его окраине нередко становится самым тяжелым и решающим для успеха этапом штурма. Во время боев за Очеретино бойцы группировки «Центр» смогли неожиданно для врага войти в поселок и закрепиться там.
— Самой задачи входа в Очеретино изначально у моей роты не стояло. Но мной и командиром батальона было принято решение не ждать, а заходить. Это сыграло крайне важную роль, и мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились, дали проход другим. Противник в свою очередь нас там просто не ждал. Первых пленных мои ребята даже не с боем брали, а догоняли на улице, они в это время просто там гуляли, не ожидая там вообще нашего появления. Закрепились и начали уже зачистку, затягивание других подразделений, — рассказывает Вечерний, командир штурмовой роты «Тайфун». Офицер на фронте с самого начала специальной военной операции и прошел весь путь от рядового до командира роты.
По показаниям пленных стало понятно, что противник не ожидал такого быстрого штурма. Кроме того, многие из находившихся в поселке врагов имели проблемы со связью. Например, один из захваченных в плен в начале боев офицеров ВСУ сообщил, что прибыл на место для поиска своего подразделения и попытки наладить связь.
Упустив момент закрепления наших войск в поселке, противник попытался выбить их оттуда, бросив в бой натовскую бронетехнику и подразделения националистов из РДК (организация запрещена в РФ). В ходе боев ротой «Торнадо» была уничтожена американская БМП «Брэдли». Предатели и наемники на службе Украины также не смогли выбить штурмовиков группировки «Центр» из Очеретино.
— С моей точки зрения, это подразделение — больше показуха, потому что показали они себя ровным счетом никак вообще. Красиво одетые, вооруженные. Полностью всё натовское, прямо классная экипировка, но знаний и ума ноль. То есть противник просто попал в огневой мешок с двух сторон, его хлопнули. И никаких проблем с этим не было вообще, — описывает Вечерний бой с подразделением РДК, которое больше года рекламировалось всеми силами украинской и западной пропаганды.
Внутри поселка солдаты противника оказывали упорное сопротивление. Многие уже после попадания в плен ожидали пыток, казни и удивлялись, когда им оказывали медицинскую помощь. Видимо, рассказы о пытках в плену — один из способов поддержать боевой дух у набираемых по мобилизации украинцев. Но в целом Вечерний отмечает, что боеспособность украинской пехоты снижается.
— Работать стали они на количество, не на качество. Раньше, на кременском направлении, я помню, мы вели бои в Серебряном лесу. Там с украинской пехотой в связке работали специалисты британского спецназа. Там было видно, что мы бодаемся с конкретными ребятами. Сейчас же просто большое количество, но необученное. Хотя вроде смотришь захваченные телефоны, какое-то обучение есть, но, судя по всему, показательное. Ну главная опасность была — это кассетные боеприпасы и FPV-дроны, — рассказывает Вечерний.
Трудности снабжения
В ходе боев за населенные пункты кроме непосредственно штурмовых действий в современных условиях большую сложность представляет снабжение уже зашедших в застройку отрядов, эвакуация раненых и подвод новых сил. С учетом массового применения врагом БПЛА различных типов и кассетных снарядов к артиллерии использование техники и транспорта затруднено и большие отрезки пути с грузом приходится преодолевать пешком.
— Скажем как есть: ротация очень сложна в условиях данной войны, потому что противник имеет средства разведки, то есть БПЛА, и поднимает их на критические высоты, но при этом не теряет картинку.
Сложно доставлять продовольствие, потому что, во-первых, машину ты туда не погонишь, а во-вторых, где ты найдешь людей, которые способны унести данный груз. Приходится разбивать на группы и отправлять группами. Это раз. Второе — подготавливать людей к тому, что придется делать мгновенный рывок. Это сложно, практически невозможно, но на войне усталости нет, — рассказывает заместитель командира роты Хороший.
Как и командир роты, Хороший рассказывает, что одним из главных факторов успеха стал быстрый переход к штурму Очеретино — прием, который в прессе получил название «зайти на плечах отступающего противника». Такие действия не просто требуют быстрой оценки ситуации и принятия решений от командования, но и хорошей подготовки и решительных действий всего личного состава.
— Личный пример, в основном только личный пример. Человеку не надо объяснять, ему надо показывать. Это визуальная составляющая, и когда один, два, три человека уже начинают это делать и показывают, как это работает, ты ненароком сам захочешь это сделать, потому что раз они живы, раз они так делают — значит, это работает, — рассказывает Хороший о том, как проходит подготовка и поддерживается боевой дух в штурмовом подразделении.
На бронежилете офицера небольшой серый плюшевый кот, в котором большинство родителей узнает популярного Басика.
— Дочка подарила перед подписанием контракта, пообещал ей, что вернусь. Поэтому кот как напоминание об этом обещании. Вообще у меня три дочки, ради них я здесь нахожусь, — объясняет Хороший значение талисмана.