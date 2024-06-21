«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»

— Самой задачи входа в Очеретино изначально у моей роты не стояло. Но мной и командиром батальона было принято решение не ждать, а заходить. Это сыграло крайне важную роль, и мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились, дали проход другим. Противник в свою очередь нас там просто не ждал. Первых пленных мои ребята даже не с боем брали, а догоняли на улице, они в это время просто там гуляли, не ожидая там вообще нашего появления. Закрепились и начали уже зачистку, затягивание других подразделений, — рассказывает Вечерний, командир штурмовой роты «Тайфун». Офицер на фронте с самого начала специальной военной операции и прошел весь путь от рядового до командира роты.