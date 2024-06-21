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«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»

Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки.

Источник: Известия

При штурме Очеретино севернее Авдеевки российские подразделения ворвались на окраину поселка буквально на плечах отступающего противника, что стало большой неожиданностью для вражеской группировки. Такие действия требуют быстрого принятия решений командирами и хорошей выучки бойцов. Как проходило освобождение населенного пункта, «Известиям» рассказали непосредственные участники событий — командир и замполит штурмовой роты «Тайфун» группировки «Центр».

Решили не ждать

Важнейший этап боев за населенные пункты — это так называемый вход в застройку. Если противник готов к обороне, то именно момент продвижения по открытой местности перед населенным пунктом и закрепление на его окраине нередко становится самым тяжелым и решающим для успеха этапом штурма. Во время боев за Очеретино бойцы группировки «Центр» смогли неожиданно для врага войти в поселок и закрепиться там.

— Самой задачи входа в Очеретино изначально у моей роты не стояло. Но мной и командиром батальона было принято решение не ждать, а заходить. Это сыграло крайне важную роль, и мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились, дали проход другим. Противник в свою очередь нас там просто не ждал. Первых пленных мои ребята даже не с боем брали, а догоняли на улице, они в это время просто там гуляли, не ожидая там вообще нашего появления. Закрепились и начали уже зачистку, затягивание других подразделений, — рассказывает Вечерний, командир штурмовой роты «Тайфун». Офицер на фронте с самого начала специальной военной операции и прошел весь путь от рядового до командира роты.

По показаниям пленных стало понятно, что противник не ожидал такого быстрого штурма. Кроме того, многие из находившихся в поселке врагов имели проблемы со связью. Например, один из захваченных в плен в начале боев офицеров ВСУ сообщил, что прибыл на место для поиска своего подразделения и попытки наладить связь.

Упустив момент закрепления наших войск в поселке, противник попытался выбить их оттуда, бросив в бой натовскую бронетехнику и подразделения националистов из РДК (организация запрещена в РФ). В ходе боев ротой «Торнадо» была уничтожена американская БМП «Брэдли». Предатели и наемники на службе Украины также не смогли выбить штурмовиков группировки «Центр» из Очеретино.

— С моей точки зрения, это подразделение — больше показуха, потому что показали они себя ровным счетом никак вообще. Красиво одетые, вооруженные. Полностью всё натовское, прямо классная экипировка, но знаний и ума ноль. То есть противник просто попал в огневой мешок с двух сторон, его хлопнули. И никаких проблем с этим не было вообще, — описывает Вечерний бой с подразделением РДК, которое больше года рекламировалось всеми силами украинской и западной пропаганды.

Внутри поселка солдаты противника оказывали упорное сопротивление. Многие уже после попадания в плен ожидали пыток, казни и удивлялись, когда им оказывали медицинскую помощь. Видимо, рассказы о пытках в плену — один из способов поддержать боевой дух у набираемых по мобилизации украинцев. Но в целом Вечерний отмечает, что боеспособность украинской пехоты снижается.

— Работать стали они на количество, не на качество. Раньше, на кременском направлении, я помню, мы вели бои в Серебряном лесу. Там с украинской пехотой в связке работали специалисты британского спецназа. Там было видно, что мы бодаемся с конкретными ребятами. Сейчас же просто большое количество, но необученное. Хотя вроде смотришь захваченные телефоны, какое-то обучение есть, но, судя по всему, показательное. Ну главная опасность была — это кассетные боеприпасы и FPV-дроны, — рассказывает Вечерний.

Трудности снабжения

В ходе боев за населенные пункты кроме непосредственно штурмовых действий в современных условиях большую сложность представляет снабжение уже зашедших в застройку отрядов, эвакуация раненых и подвод новых сил. С учетом массового применения врагом БПЛА различных типов и кассетных снарядов к артиллерии использование техники и транспорта затруднено и большие отрезки пути с грузом приходится преодолевать пешком.

— Скажем как есть: ротация очень сложна в условиях данной войны, потому что противник имеет средства разведки, то есть БПЛА, и поднимает их на критические высоты, но при этом не теряет картинку.

Сложно доставлять продовольствие, потому что, во-первых, машину ты туда не погонишь, а во-вторых, где ты найдешь людей, которые способны унести данный груз. Приходится разбивать на группы и отправлять группами. Это раз. Второе — подготавливать людей к тому, что придется делать мгновенный рывок. Это сложно, практически невозможно, но на войне усталости нет, — рассказывает заместитель командира роты Хороший.

Как и командир роты, Хороший рассказывает, что одним из главных факторов успеха стал быстрый переход к штурму Очеретино — прием, который в прессе получил название «зайти на плечах отступающего противника». Такие действия не просто требуют быстрой оценки ситуации и принятия решений от командования, но и хорошей подготовки и решительных действий всего личного состава.

— Личный пример, в основном только личный пример. Человеку не надо объяснять, ему надо показывать. Это визуальная составляющая, и когда один, два, три человека уже начинают это делать и показывают, как это работает, ты ненароком сам захочешь это сделать, потому что раз они живы, раз они так делают — значит, это работает, — рассказывает Хороший о том, как проходит подготовка и поддерживается боевой дух в штурмовом подразделении.

На бронежилете офицера небольшой серый плюшевый кот, в котором большинство родителей узнает популярного Басика.

— Дочка подарила перед подписанием контракта, пообещал ей, что вернусь. Поэтому кот как напоминание об этом обещании. Вообще у меня три дочки, ради них я здесь нахожусь, — объясняет Хороший значение талисмана.