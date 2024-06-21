Полиция Лос-Анджелеса выясняет причастность знакомой Мэттью Перри к его смерти

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Лос-Анджелеса выясняет, причастна ли знакомая актера Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994−2004), к его смерти. Об этом сообщил американский еженедельник In Touch Weekly со ссылкой на источники.
По его информации, подозреваемой оказалась знаменитость и подруга актера, с которой они вместе проходили лечение от наркозависимости. Ее имя не разглашается. Следствие устанавливает, могла ли знакомая передать Перри кетамин, который стал причиной его смерти.
Полицейские, как отмечает издание, провели несколько допросов подруги Перри, которая выразила готовность к сотрудничеству с ними. Следователи изъяли у женщины мобильный телефон и ноутбук. «Трудно сказать или понять, какова ее роль [в смерти актера], но она уверенно говорит, что не имеет к этому никакого отношения», — указал источник.
Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния. Судмедэксперт округа Лос-Анджелес установил, что звезда сериала «Друзья» умер, утонув в джакузи, в результате передозировки кетамином.