Полиция Лос-Анджелеса выясняет причастность знакомой Мэттью Перри к его смерти

Полицейские, как отмечает издание, провели несколько допросов подруги Перри, которая выразила готовность к сотрудничеству с ними. Следователи изъяли у женщины мобильный телефон и ноутбук. «Трудно сказать или понять, какова ее роль [в смерти актера], но она уверенно говорит, что не имеет к этому никакого отношения», — указал источник.