СК возбудил дело после пожара на предприятии в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара с гибелью рабочего на предприятии по утилизации отходов в городе Обь, задержан замдиректора компании, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области.
В четверг произошел пожар в производственном здании в городе Обь. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУМЧС, пожар возник после технологического взрыва.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)… заместитель директора коммерческой организации задержан», — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, пожар произошел в складском помещении производственного предприятия при выполнении сотрудниками коммерческой организации работ по утилизации вторичного сырья с нарушением требований охраны труда. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Прокуратура контролирует ход и расследование уголовного дела. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что складское помещение арендовало ООО «СибВторРесурс» для деятельности по утилизации отходов.