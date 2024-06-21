У летевшего из Петербурга в Минеральные Воды Boeing треснуло лобовое стекло

У самолёта, летевшего накануне из Петербурга в Минеральные Воды, треснуло лобовое стекло. Фотографии трещины опубликовал Telegram-канале «Авиаторщина».
Как сообщается, полёт Boeing 737 (RA-73187) авиакомпании «Россия» проходил штатно на высоте 11600 метров. На подлёте к Астрахани в кабине пилотов с левой стороны растрескалось лобовое стекло. Экипаж доложил об этом диспетчерам и запросил снижение до 300 эшелона — 9150 метров.
Командир самолёта принял решение лететь на аэродром назначения, и спустя час с небольшим борт успешно приземлился в Минеральных водах. Машину временно отстранили от полётов — стекло будет заменено.
Официальной информации о происшествии не поступало.
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