У летевшего из Петербурга в Минеральные Воды Boeing треснуло лобовое стекло

Как сообщается, полёт Boeing 737 (RA-73187) авиакомпании «Россия» проходил штатно на высоте 11600 метров. На подлёте к Астрахани в кабине пилотов с левой стороны растрескалось лобовое стекло. Экипаж доложил об этом диспетчерам и запросил снижение до 300 эшелона — 9150 метров.