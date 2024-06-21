В Омске от укусов клещей пострадали уже почти три тысячи человек

Отметим, что в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч гектар. Уже обработано 1 946,7 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. С начала года привито против клещевого энцефалита более 80,5 тысяч человек.