В Омске от укусов клещей пострадали уже почти три тысячи человек

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали об активности клещей в регионе. По данным на 20 июня только официально в медицинские организации с жалобами на укусы обратились 2 868 человек, в числе которых 925 детей.
Несмотря на высокие цифры, в ведомстве сообщают, что количество пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетние значения.
Специалисты исследовали 94,9% клещей, снятых с людей. Их них 5,1% оказались заражены боррелиями; 1% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека; 0,4% — вирусом клещевого энцефалита; 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека.
Отметим, что в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч гектар. Уже обработано 1 946,7 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. С начала года привито против клещевого энцефалита более 80,5 тысяч человек.
Главная новость по теме Омичам рассказали, насколько вероятно «поймать» энцефалитного клеща.