Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске от укусов клещей пострадали уже почти три тысячи человек

Из них 925 детей.

Источник: Om1.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали об активности клещей в регионе. По данным на 20 июня только официально в медицинские организации с жалобами на укусы обратились 2 868 человек, в числе которых 925 детей.

Несмотря на высокие цифры, в ведомстве сообщают, что количество пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетние значения.

Специалисты исследовали 94,9% клещей, снятых с людей. Их них 5,1% оказались заражены боррелиями; 1% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека; 0,4% — вирусом клещевого энцефалита; 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека.

Отметим, что в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч гектар. Уже обработано 1 946,7 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. С начала года привито против клещевого энцефалита более 80,5 тысяч человек.

Главная новость по теме Омичам рассказали, насколько вероятно «поймать» энцефалитного клеща.

здоровье