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В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гражданка Украины Кристина Любашенко осуждена в Москве на 12 лет по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

Источник: Reuters

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию «Легион “Свобода России”»* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах «Легиона»*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо.

В тот же период времени Любашенко разместила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона, через которые публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, отмечается в релизе.

«Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказали в главке.

Ее судили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

* Террористическая организация, запрещенная в России.