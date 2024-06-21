В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию «Легион “Свобода России”»* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах «Легиона»*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо.