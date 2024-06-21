В Москве украинку осудили за фейки о российской армии

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию «Легион “Свобода России”»* (запрещена в РФ). В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах «Легиона»*, она из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг этой организации и запустила их в небо.
В тот же период времени Любашенко разместила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона, через которые публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины, отмечается в релизе.
«Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказали в главке.
Ее судили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
* Террористическая организация, запрещенная в России.