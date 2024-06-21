Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

Отмечается, что огонь охватил кухню и балкон. К месту происшествия выехал дежурный расчет пожарной охраны из Щебетовки, а также сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.
«По прибытии было установлено, что на первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир горит кухня и балкон. Есть угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом», — говорится в Telegram-сообщении ведомства.
В течение получаса возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 «квадратов», пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
В минувший вторник в Симферополе был ликвидирован крупный пожар — на площади 200 квадратных метров горела сухая растительность. В среду в Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома.
За минувшую неделю в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 93 пожара.
В начале июня в трех районах Крыма, в том числе в Симферополе, был введен наивысший класс пожарной опасности.