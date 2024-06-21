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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове вновь прогремели взрывы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Ранее в пятницу украинский телеканал «24» сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги.

«В Харькове, вероятно, за пределами города, снова раздаются взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах пока не поступало.