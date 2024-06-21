Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинский телеканал «24» сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги.
«В Харькове, вероятно, за пределами города, снова раздаются взрывы», — говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.