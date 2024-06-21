В Уфе замначальника депо подозревается в систематическом получении взяток.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении замначальника моторвагонного депо Дема одного из структурных подразделений филиала государственной железнодорожной компании. Он подозревается в совершении преступления по статье «получение взятки группой лиц».
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый, обладая организационно-распорядительными полномочиями, вступил в сговор с работниками моторвагонного депо Безымянка, личности которых устанавливаются, и организовал преступную схему по систематическому получению взяток от машинистов.
С 2019 года по 2023 год за сокрытие фактов нарушений, допущенных машинистами в служебной деятельности, подозреваемый получал денежное вознаграждение — от 500 до 3 500 рублей. Деньги перечислялись на его банковский счет.
Преступления выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
«В настоящее время оперативниками транспортной полиции устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности, совершенные злоумышленником в ряде регионов Приволжского федерального округа, в том числе в Самаре. Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до 12 лет», — сообщили в пресс-службе уфимского линейного управления МВД России на транспорте.