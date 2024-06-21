На Украине установили причастных к покушению на оппозиционера Садыкова

По данным «Страны», Садыков в своем YouTube-канале «Басе» публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой, вышло 18 июня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван «марионеткой в руках российского влияния».