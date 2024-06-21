На Украине установили причастных к покушению на оппозиционера Садыкова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев подозреваются в покушении на умышленное убийство казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Украинское издание «Страна» 18 июня сообщало, что неизвестные в Киеве стреляли в Садыкова, который получил на Украине статус беженца. Как отмечала нацполиция, неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала. В каком состоянии находится мужчина, не уточнялось. Позднее офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела.
«Старший следователь в уголовном производстве сообщил Жаканбаеву Алтаю и Каратаеву Мейраму, гражданам Республики Казахстан без определенного места жительства, о том, что они подозреваются в законченном покушении на умышленное убийство… Собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что Каратаев и Жаканбаев получили заказ от неустановленного досудебным расследованием лица на совершение умышленного убийства гражданина Республики Казахстан Садыкова Айдоса».
В тексте также утверждается, что подозреваемые прибыли в Киев 2 июня, установив слежку за Садыковым. Для этого предполагаемые киллеры купили машину и начали собирать информацию о маршрутах передвижения жертвы. Они также купили пистолет с глушителем и сняли квартиру рядом с местом преступления. В день покушения они подъехали на автомобиле к дому, где жил Садыков. Каратаев с пистолетом ждал его у подъезда, а Жаканбаев следил за окружающей обстановкой.
После того, как к подъезду подъехала машина Садыкова, Каратаев подошел к водительскому окну и выстрелил жертве в голову. Садыков получил проникающее ранение в мозг. Уехав с места преступления, граждане Казахстана выбросили пистолет у забора киевского зоопарка. Задержаны ли подозреваемые, не уточняется. Тексты подозрений опубликованы на сайте офиса генпрокурора на украинском и русском языках.
По данным «Страны», Садыков в своем YouTube-канале «Басе» публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой, вышло 18 июня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван «марионеткой в руках российского влияния».