Двое сотрудников МЧС на Кубани пострадали при атаке беспилотников

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, 21 июня над территорией Краснодарского края ликвидировано 43 БПЛА ВСУ. Несколько муниципалитетов региона подверглись атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы, а также Краснодар. В краевой столице повреждено здание автовокзала «Южный». Пострадали предварительно четыре человека, один человек погиб. В Северском районе беспилотник рухнул на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, пострадали два человека.