Двое сотрудников МЧС на Кубани пострадали при атаке беспилотников

Во время атаки на Краснодарский край со стороны ВСУ в ночь на 21 июня пострадали двое сотрудников МЧС России. Пострадавшие получили травмы при исполнении служебных обязанностей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты МЧС пострадали в результате прилета беспилотника, когда выполняли свою работу. Травмированные спасатели получили необходимую медицинскую помощь, проходят лечение в амбулаторном режиме.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, 21 июня над территорией Краснодарского края ликвидировано 43 БПЛА ВСУ. Несколько муниципалитетов региона подверглись атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы, а также Краснодар. В краевой столице повреждено здание автовокзала «Южный». Пострадали предварительно четыре человека, один человек погиб. В Северском районе беспилотник рухнул на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, пострадали два человека.
43 беспилотника уничтожены над Краснодарским краем в ночь на 21 июня.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.