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На Южном Урале 14-летний подросток на мотоцикле залетел под кроссовер

В Челябинской области 14-летний подросток на мотоцикле залетел под кроссовер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кыштыме.

Школьник 2009 года рождения не справился с управлением мотоцикла Kews, допустил занос, после чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, двигавшимся во встречном направлении.

«В результате подросток получил телесные повреждения, госпитализирован», — прокомментировали в полиции.

Там уже установили, что несовершеннолетний управлял мотоциклом с разрешения родителей. В отношении законного представителя составлен административный материал за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения. Санкция — штраф 30 тыс. рублей.

Кроме того, информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.