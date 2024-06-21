На Южном Урале 14-летний подросток на мотоцикле залетел под кроссовер

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кыштыме.
Школьник 2009 года рождения не справился с управлением мотоцикла Kews, допустил занос, после чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, двигавшимся во встречном направлении.
«В результате подросток получил телесные повреждения, госпитализирован», — прокомментировали в полиции.
Там уже установили, что несовершеннолетний управлял мотоциклом с разрешения родителей. В отношении законного представителя составлен административный материал за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения. Санкция — штраф 30 тыс. рублей.
Кроме того, информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.