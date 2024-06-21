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В Бресте при пожаре в нежилом доме погиб мужчина

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре в нежилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 00.03 в МЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в Бресте по ул. Озерной, принадлежавшем гражданке 1926 года рождения (умерла в 2000 году). На пожаре обнаружен труп внука бывшей хозяйки 1980 года рождения, неработавшего.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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