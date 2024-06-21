В Пермском крае парень сжег четыре машины

В городе Добрянка Пермского края молодой человек во время слива бензина из чужой машины случайно поджог ее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
По данным ведомства, в сентябре 2023 года молодой человек в темноте сливал бензин из чужой машины, так как в темное время суток было плохо видно, он поднес к баку зажигалку. Автомобиль моментально вспыхнул, огонь перекинулся на соседние машины, полностью уничтожив автомобили.
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