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В Пермском крае парень сжег четыре машины

Он сливал бензин и по неосторожности устроил поджог.

Источник: Комсомольская правда

В городе Добрянка Пермского края молодой человек во время слива бензина из чужой машины случайно поджог ее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года молодой человек в темноте сливал бензин из чужой машины, так как в темное время суток было плохо видно, он поднес к баку зажигалку. Автомобиль моментально вспыхнул, огонь перекинулся на соседние машины, полностью уничтожив автомобили.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Перми гроза сожгла второй этаж садового дома дотла.

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