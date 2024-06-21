Стало известно о состоянии здоровья артистки Мариинского, которая попала в реанимацию из-за салата

Состояние здоровья скрипачки оркестра Мариинского театра, которой резко стало плохо посреди гастролей в Москве, постепенно улучшается. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили 21 июня «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского.
«Сегодня утром перевели из реанимации в обычную палату. Надеемся, что все риски уже позади, с нетерпением ждем ее возвращения в строй и желаем скорейшего выздоровления», — сообщили в учреждении.
Как ранее рассказал «Фонтанке» ее коллега, 13 июня девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки «Самокат». В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенной, было сложно глотать.
В больнице врачи сразу спросили, не ела ли она салат «Лобио» из «Самоката», а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу и поместили в реанимацию. Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах РФ с ботулизмом находится 301 человек. Причину заражения обнаружили в салате «Лобио» с фасолью из доставки. Расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Причастные к производству опасных салатов заключены под стражу или отправлены под домашний арест.
По последним данным Роспотребнадзора, вес изъятой продукции, которая может вызывать ботулизм, достиг 70 тонн.