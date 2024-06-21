Стало известно о состоянии здоровья артистки Мариинского, которая попала в реанимацию из-за салата

Как ранее рассказал «Фонтанке» ее коллега, 13 июня девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки «Самокат». В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенной, было сложно глотать.