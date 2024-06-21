Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске вынесли приговор создателю ОПГ для отмывания 1,6 млрд рублей

Женщина, создавшая преступную группу, отделалась условным сроком.

Источник: AP 2023

В Красноярске вынесли приговор по делу об отмывании денежных средств на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания средств организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц с низким социальным статусом злоумышленники открывали фиктивные фирмы. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8−13% от суммы.

Всего было создано около 300 фирм на подставных лиц, через которые прошли более 1,6 млрд рублей. Преступники получили доход в размере 190 млн рублей, строго соблюдая конспирацию.

В январе 2023 года сотрудники ФСБ разоблачили группу. Собрано более 130 томов материалов уголовного дела. Наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму более 5 млн рублей.

Организатору вынесли приговор в виде лишения свободы условно сроком на 5 лет с испытательным сроком 4 года.

В отношении остальных фигурантов продолжаются судебные процессы.