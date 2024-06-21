В Красноярске вынесли приговор создателю ОПГ для отмывания 1,6 млрд рублей

В Красноярске вынесли приговор по делу об отмывании денежных средств на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Как установили следствие и суд, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания средств организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц с низким социальным статусом злоумышленники открывали фиктивные фирмы. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8−13% от суммы.
Всего было создано около 300 фирм на подставных лиц, через которые прошли более 1,6 млрд рублей. Преступники получили доход в размере 190 млн рублей, строго соблюдая конспирацию.
В январе 2023 года сотрудники ФСБ разоблачили группу. Собрано более 130 томов материалов уголовного дела. Наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму более 5 млн рублей.
Организатору вынесли приговор в виде лишения свободы условно сроком на 5 лет с испытательным сроком 4 года.
В отношении остальных фигурантов продолжаются судебные процессы.