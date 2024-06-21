В Красноярске вынесли приговор создателю ОПГ для отмывания 1,6 млрд рублей

Как установили следствие и суд, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания средств организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц с низким социальным статусом злоумышленники открывали фиктивные фирмы. Затем под видом фиктивных сделок они обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8−13% от суммы.