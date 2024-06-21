Четыре человека пострадали в ДТП на перекрестке в Воронеже

Авария, по данным воронежской полиции, произошла после полуночи на перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда. Виновником аварии стал 35-летний воронежец. Он на своем автомобиле «Киа Спектра» проехал на «красный» на перекрестке. В итоге иномарка столкнулась с «Ладой Веста». Отечественной машиной управлял 31-летний мужчина.
В больницу попал водитель иномарки, два пассажира «Лады», мужчины 47 и 39 лет. Кроме того, позднее водитель отечественной легковушки сам обратился за помощью к врачам. Полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют, почему водитель иномарки пренебрег ПДД.