Братья из Магнитогорска получили 36 лет колонии за жестокие нападения с пытками

По данным следствия, идея создать банду принадлежала старшему брату. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, первый разбой он совершили в июле 2022 года. Жертвами тогда стала семья пенсионеров из села Кусимовский Рудник в Башкирии. Братья залезли в их дом и потребовали с них 10 миллионов рублей. Женщине сломали челюстью, а мужчину пытали с помощью газовой горелки.