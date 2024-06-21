Братья из Магнитогорска получили 36 лет колонии за жестокие нападения с пытками

Приговор родственникам вынес Челябинский областной суд. Два брата из Магнитогорска обвинялись по нескольким статьям — создание и участие в банде, разбой, незаконные приобретение, хранение, ношение оружия.
По данным следствия, идея создать банду принадлежала старшему брату. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, первый разбой он совершили в июле 2022 года. Жертвами тогда стала семья пенсионеров из села Кусимовский Рудник в Башкирии. Братья залезли в их дом и потребовали с них 10 миллионов рублей. Женщине сломали челюстью, а мужчину пытали с помощью газовой горелки.
В итоге, не добившись требуемых десяти миллионов, они забрали всю наличность и ювелирные украшения на 460 тысяч рублей, а также прихватили банковские карты, с которых сняли потом еще 1,5 миллиона.
Второе, не менее жестокое нападение произошло уже в сентябре 2022 года в Челябинске. Свою новую жертву они нашли под предлогом продажи автомобиля, правда никакую машину они продавать не собирались.
На встречу потенциальный покупатель принес 1,2 миллиона рублей. Именно сумка с деньгами и стала целью братьев. Один из осужденных выстрелил в мужчину. Ранения оказались сквозными, и жертва, не смотря на них, попыталась сбежать. Челябинцу начали стрелять по ногам, но мужчина все же успел спастись, добежав до магазина.
В ведомстве отметили, что на счету младшего брата есть еще два нападения, которые он совершил летом 2022 года. Тогда пострадали офисы микрофинансовых организаций в Магнитогорске. Из них он украл порядка 50 тысяч рублей.
По решению суда старший брат получил 17,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 1,5 года ограничения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Младший проведет в колонии 19 лет, еще на 10 месяцев ему ограничат свободу. Также он выплатит 400 тысяч рублей штрафа.
Кроме того, потерпевшие подали иски на выплату компенсации морального и материального вреда на 4,6 миллиона рублей.