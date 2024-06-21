В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Около 4 тысяч беспилотников, собранных на предприятиях ТОР «Патриотическая», отправлены в зону специальной военной операции, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства (по развитию Дальнего Востока) за работу ТОР “Патриотическая”. Благодаря этой работе бойцы получили около 4 тысяч БПЛА различных систем, сотни антидроновых ружей, пеленгаторов, бронежилетов, тепловизионных прицелов, снегоболотоходов и другой техники», — сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России.
ТОР «Патриотическая» создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В марте глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что Трутнев принял решение распространить режим ТОР «Патриотическая» на арктические территории.