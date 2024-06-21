В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников

«Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства (по развитию Дальнего Востока) за работу ТОР “Патриотическая”. Благодаря этой работе бойцы получили около 4 тысяч БПЛА различных систем, сотни антидроновых ружей, пеленгаторов, бронежилетов, тепловизионных прицелов, снегоболотоходов и другой техники», — сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России.