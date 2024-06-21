Глава предприятия ответит перед судом за хищение более 31 млн из бюджета РФ

Перед судом за мошенничество и ущерб бюджету Российской Федерации свыше 31 миллиона рублей ответит 56-летний руководитель предприятия. Организация занималась переработкой и заготовкой лесопродукции в Иркутске. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— С целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость мужчина организовал фиктивный документооборот с тремя контрагентами. В действительности финансово-хозяйственные отношения между организациями отсутствовали, — пояснили правоохранители.
Руководитель организации сообщил, что бухгалтеры не были в курсе о незаконности предоставляемых документов в фискальные органы. Нанесенный ущерб бюджету государства мужчина возместил. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трем жителям города Шелехова удалось получить компенсацию за вредные условия труда. Работники трудились на предприятии и их здоровью был нанесен серьезный вред.