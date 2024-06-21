Глава предприятия ответит перед судом за хищение более 31 млн из бюджета РФ

Перед судом за мошенничество и ущерб бюджету Российской Федерации свыше 31 миллиона рублей ответит 56-летний руководитель предприятия. Организация занималась переработкой и заготовкой лесопродукции в Иркутске. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.