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Глава предприятия ответит перед судом за хищение более 31 млн из бюджета РФ

Главу предприятия деревоперерабатывающей промышленности в Иркутске обвиняют в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Перед судом за мошенничество и ущерб бюджету Российской Федерации свыше 31 миллиона рублей ответит 56-летний руководитель предприятия. Организация занималась переработкой и заготовкой лесопродукции в Иркутске. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— С целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость мужчина организовал фиктивный документооборот с тремя контрагентами. В действительности финансово-хозяйственные отношения между организациями отсутствовали, — пояснили правоохранители.

Руководитель организации сообщил, что бухгалтеры не были в курсе о незаконности предоставляемых документов в фискальные органы. Нанесенный ущерб бюджету государства мужчина возместил. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трем жителям города Шелехова удалось получить компенсацию за вредные условия труда. Работники трудились на предприятии и их здоровью был нанесен серьезный вред.