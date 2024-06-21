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В Красноярске из ломбардов изъяли 29 велосипедов без документов

Один из них уже вернули законному владельцу.

Источник: ГУ МВД

Из красноярских ломбардов сотрудники уголовного розыска изъяли 29 велосипедов и шесть телефонов, которые продавались без залоговых билетов и документов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Проверки прошли в конце мая и в июне. Всего полицейские побывали в 20 ломбардах города.

— Один из велосипедов уже возвращен законному владельцу, похититель задержан. Кроме этого, установлено, что из шести телефонов два были украдены в 2019 и 2022 году, а четыре — в 2024, — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что серийный похититель велосипедов из Красноярска проведет в колонии четыре года. Двухколесный транспорт ранее судимый 34-летний мужчина сдавал в ломбард, а полученные деньги тратил на личные нужды.