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Железобетонный козырек над входом в ЖЭУ обрушился в Минске

МЧС сказало про обрушение железобетонного козырька над входом в ЖЭУ Заводского района в Минске.

Источник: БЕЛТА

Железобетонный козырек над входом в ЖЭУ обрушился в Минске. Подробности рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в четверг, 20 июня 2024 года, в 21.55 спасателям поступила информация про обрушение железобетонного козырька над входом в техническое помещение ЖЭУ № 5 Заводского района Минска, расположенного на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Краснослободской, 3 корпус 2.

В МЧС уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, несущие конструкции жилого дома не были повреждены. Спасатели проводили работы, связанные с демонтажем обрушившейся строительной конструкции.