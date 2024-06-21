Железобетонный козырек над входом в ЖЭУ обрушился в Минске. Подробности рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в четверг, 20 июня 2024 года, в 21.55 спасателям поступила информация про обрушение железобетонного козырька над входом в техническое помещение ЖЭУ № 5 Заводского района Минска, расположенного на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Краснослободской, 3 корпус 2.
В МЧС уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, несущие конструкции жилого дома не были повреждены. Спасатели проводили работы, связанные с демонтажем обрушившейся строительной конструкции.