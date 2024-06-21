В Новосибирске мать, избившую свою дочь, отправили в колонию общего режима

20 июня в Октябрьском районном суде вынесли приговор Наталье А., которая обвинялась в истязании своей 10-летней дочери. Женщине дали 3 года и 6 месяцев реального лишения свободы.
Свою семилетнюю дочь Наталья Амбросова не видела семь лет до 2022 года. Арина* жила в городе Стрежевом Томской области с бабушкой и отцом, который страдал наркоманией.
«У меня полностью пластическая хирургия всего лица. Я писала заявлению в полицию, но никто его так и не посадил. Мне говорили: “он — ваш муж”, — рассказала “МК в Новосибирске” Наталья. — В 2022 году на День матери он покончил с собой под наркотиками».
После этих событий бабушка сообщила Наталье, что хочет забрать у неё ребёнка. Однако женщина забрала ребёнка из Стрежевого. Как говорит мать, в этом же году начались большие проблемы.
«Она начала бить мою младшую дочь. Начала говорить, что мой муж ей “соски трогает”. Просто жесть какая-то! Я говорю: “Арина, перестань!” А она меня послала! Я ей по губам ударила, — признаётся мать. — В апреле приехал ребёнок один, а в июле-августе начался ребёнок другой! Пошли мы в школу — она заявила, что учиться не хочет, заявила опять, что “королева”, все ей должны и обязаны. Безумно мне было с ней трудно».
А в начале 2023 года, как утверждает Наталья, девочка подошла к классному руководителю и заявила, что её дома избивают. Учитель вызвала опеку, и Арина уехала в центр для «трудных» подростков.
А осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Вскоре оно ушло в Октябрьский районный суд.
«Гособвинение запросило для Натальи А. наказание в виде 4 лет лишения свободы. Суд назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщила «МК в Новосибирске» старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
Сразу после заседания мать троих детей заковали в наручники и увели в конвойное помещение. Защита заявила, что намерена обжаловать столь суровый приговор.
*Имя героини изменено.