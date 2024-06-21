В Новосибирске мать, избившую свою дочь, отправили в колонию общего режима

«Она начала бить мою младшую дочь. Начала говорить, что мой муж ей “соски трогает”. Просто жесть какая-то! Я говорю: “Арина, перестань!” А она меня послала! Я ей по губам ударила, — признаётся мать. — В апреле приехал ребёнок один, а в июле-августе начался ребёнок другой! Пошли мы в школу — она заявила, что учиться не хочет, заявила опять, что “королева”, все ей должны и обязаны. Безумно мне было с ней трудно».