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В Новосибирске мать, избившую свою дочь, отправили в колонию общего режима

20 июня в Октябрьском районном суде вынесли приговор Наталье А.

Источник: AP 2023

20 июня в Октябрьском районном суде вынесли приговор Наталье А., которая обвинялась в истязании своей 10-летней дочери. Женщине дали 3 года и 6 месяцев реального лишения свободы.

Свою семилетнюю дочь Наталья Амбросова не видела семь лет до 2022 года. Арина* жила в городе Стрежевом Томской области с бабушкой и отцом, который страдал наркоманией.

«У меня полностью пластическая хирургия всего лица. Я писала заявлению в полицию, но никто его так и не посадил. Мне говорили: “он — ваш муж”, — рассказала “МК в Новосибирске” Наталья. — В 2022 году на День матери он покончил с собой под наркотиками».

После этих событий бабушка сообщила Наталье, что хочет забрать у неё ребёнка. Однако женщина забрала ребёнка из Стрежевого. Как говорит мать, в этом же году начались большие проблемы.

«Она начала бить мою младшую дочь. Начала говорить, что мой муж ей “соски трогает”. Просто жесть какая-то! Я говорю: “Арина, перестань!” А она меня послала! Я ей по губам ударила, — признаётся мать. — В апреле приехал ребёнок один, а в июле-августе начался ребёнок другой! Пошли мы в школу — она заявила, что учиться не хочет, заявила опять, что “королева”, все ей должны и обязаны. Безумно мне было с ней трудно».

А в начале 2023 года, как утверждает Наталья, девочка подошла к классному руководителю и заявила, что её дома избивают. Учитель вызвала опеку, и Арина уехала в центр для «трудных» подростков.

А осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Вскоре оно ушло в Октябрьский районный суд.

В четверг, 20 июня, начали оглашать приговор Наталье Амбросовой. Женщина пришла с мужем и собранной в долгий путь сумкой. Заседание проходило за закрытыми дверями.

«Гособвинение запросило для Натальи А. наказание в виде 4 лет лишения свободы. Суд назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщила «МК в Новосибирске» старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Сразу после заседания мать троих детей заковали в наручники и увели в конвойное помещение. Защита заявила, что намерена обжаловать столь суровый приговор.

*Имя героини изменено.