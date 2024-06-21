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Пьяный челябинец попытался утопить ребенка на пляже

В Челябинске задержали мужчину, который пытался утопить девочку.

В Челябинске мужчина попытался утопить ребенка. Инцидент произошел на пляже Шершневского водохранилища.

По словам очевидцев, мужчина подошел к купавшейся девочке и попытался затолкать ее под воду. Девочка принялась звать на помощь.

Дебошира оттащили от ребенка и выволокли на сушу другие отдыхающие. Мужчина при этом не сопротивлялся и вообще плохо управлял своими движениями.

Как сообщает «ФедералПресс», на пляж вызвали полицию. Мужчину задержали. Выяснилось, что 62-летний горожанин пьян.

Трезветь челябинцу придется под стражей. Агрессора признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 10 суток ареста.