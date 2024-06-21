Верблюд провалился в колодец в Мангистау

Верблюд упал в колодец возле частного жилого дома. В подобных ситуациях время играет решающую роль. Получив сигнал о случившемся, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) немедленно выехали на место происшествия. Спасательная операция потребовала высокой профессиональной подготовки и слаженных действий всей команды.