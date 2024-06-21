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Верблюд провалился в колодец в Мангистау

В городе Жанаозене, расположенном в Мангистауской области, произошёл несчастный случай, который закончился счастливо благодаря оперативной работе спасателей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Верблюд упал в колодец возле частного жилого дома. В подобных ситуациях время играет решающую роль. Получив сигнал о случившемся, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) немедленно выехали на место происшествия. Спасательная операция потребовала высокой профессиональной подготовки и слаженных действий всей команды.

Спасатели использовали специальное оборудование для подъёма крупных животных, чтобы осторожно и без вреда извлечь верблюда из колодца. После успешного завершения операции, спасённого верблюда передали его благодарному хозяину.

несчастный случай