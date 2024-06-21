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МНС сказало белорусам о мошенниках, представляющихся сотрудниками налоговой

МНС предупредило белорусов о мошенниках, которые представляются сотрудниками налоговой.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам рассказали белорусам о мошенниках, которые представляются сотрудниками налоговой. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В МНС акцентировали внимание на том, что в Беларуси участились сообщения от граждан и юрлиц, связанные с поступающими звонками через мессенджеры. Неизвестные представляются сотрудниками налоговых органов для того, чтобы уточнить паспортные или иные персональные данные, информацию про задолженность, расчетные счета и так далее.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники налоговых органов указанные данные не уточняют и не запрашивают. И призвали белорусов не сообщать неизвестным свои персональные данные.

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