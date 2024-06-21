Под суд пойдёт омич, который не отдал государству более 21 кг золота

Сообщается, что в период с 2018 по 2023 годы омич получил от физических лиц золото массой более 21 кг, общей стоимостью около 40 млн рублей. Согласно закону, мужчина должен был отдать драгоценный металл на аффинаж организации, которая имеет разрешение на очистку металлов от примесей.