В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о подростке, раненного ножом у дома № 4 на Тракторной улице.
«Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что у дома 4 между девятиклассником и учеником 7-го класса возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавший мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого школьника в подъезде соседнего дома. Как заключают в ГУМВД, процессуальное решение по происшествию примут следственные органы.