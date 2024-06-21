В Бекабаде мужчина скончался после задержания сотрудниками ОВД

Для наведения порядка были вызваны сотрудники органов внутренних дел. Конфликт был прекращен, а участников инцидента доставили в здание городского ОВД для составления протокола. По информации правоохранителей, у входа в здание ОВД Дилмурод Юсупалиев потерял сознание. Его доставили в городскую больницу на служебном автомобиле, где врачи констатировали факт смерти.