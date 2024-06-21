В Бекабаде мужчина скончался после задержания сотрудниками ОВД

В официальном сообщении ГУВД говорится, что 19 июня в ходе рассмотрения Бекабадским городским судом дела в отношении 33-летнего гражданина братья обвиняемого выразили недовольство приговором и нарушили общественный порядок.
Для наведения порядка были вызваны сотрудники органов внутренних дел. Конфликт был прекращен, а участников инцидента доставили в здание городского ОВД для составления протокола. По информации правоохранителей, у входа в здание ОВД Дилмурод Юсупалиев потерял сознание. Его доставили в городскую больницу на служебном автомобиле, где врачи констатировали факт смерти.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет предоставлена дополнительная информация. Ситуация находится на контроле прокуратуры, ведется следствие.
Отметим, что ранее Расул Кушербаев, помощник министра экологии, сообщил, что 43-летний Дилмурод Юсупалиев вместе со своим братом Дилшодом был насильно доставлен в здание ОВД. По его словам, мужчина скончался от полученных травм, полученных в результате избиения сотрудниками ОВД. Родственники утверждают, что происходящее попало на камеры в здании ОВД.