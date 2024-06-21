Поджигательницу военкомата в Петербурге отправили в колонию на 10 лет

Уточняется, что женщина получила задание поджечь военкомат в мессенджере. Ей объяснили, что цель ЧП — устрашение населения и создание опасности гибели человека. Во время телефонного разговора она получила инструкции и купила все необходимое для поджога. Затем она приехала к зданию военкомата, подожгла смеси в бутылках и бросила их в деревянное дверное полотно запасного выхода призывного пункта.