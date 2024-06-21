Вашингтон
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поджигательницу военкомата в Петербурге отправили в колонию на 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня, ФедералПресс. Суд в Северной столице отправил в колонию петербурженку, которая подожгла военкомат. В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что она причинила ущерб на 37 099 рублей.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина получила задание поджечь военкомат в мессенджере. Ей объяснили, что цель ЧП — устрашение населения и создание опасности гибели человека. Во время телефонного разговора она получила инструкции и купила все необходимое для поджога. Затем она приехала к зданию военкомата, подожгла смеси в бутылках и бросила их в деревянное дверное полотно запасного выхода призывного пункта.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жителя Петербурга лишили свободы за попытку поджечь пункт отбора контрактников.