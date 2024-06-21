В Ташкенте женщина бросила двоих детей с незнакомкой и сбежала

Жительница Алмазарского района, у которой на попечении остались дети, обратилась в ОВД. Она рассказала о недавнем знакомстве с неизвестной женщиной в социальных сетях. Та завоевала ее доверие, а затем оставила у нее двоих своих детей, одному из которых два года, а другому два месяца, и исчезла.