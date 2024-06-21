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В Ташкенте женщина бросила двоих детей с незнакомкой и сбежала

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте женщина оставила у неизвестной женщины двухмесячного младенца и старшего ребенка, а потом исчезла. Сейчас детей временно поместили в дом малютки, началось расследование.

Об этом сообщили в офисе детского омбудсмана.

Жительница Алмазарского района, у которой на попечении остались дети, обратилась в ОВД. Она рассказала о недавнем знакомстве с неизвестной женщиной в социальных сетях. Та завоевала ее доверие, а затем оставила у нее двоих своих детей, одному из которых два года, а другому два месяца, и исчезла.

Отмечается, что ситуация произошла полтора месяца назад. За это время мать не возвращалась, не спрашивала и не интересовалась детьми. Женщина, поняв, что первая может не вернуться, обратилась к правоохранителям с отказом от заботы за несовершеннолетними.

Дело взяли под контроль и начали расследование, а детей временно поместили в дом малютки.