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На Южном Урале нашли тело мужчины, утонувшего 16 июня

В Челябинской области спасатели-водолазы нашли тело мужчины, утонувшего 16 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что поисковые работы завершены днем 21 июня.

Напомним, все произошло в поселке Бреды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительная картина: подростки отдыхали в тот день на берегу городской плотины, заметили, что примерно на середине водоема, ширина которого превышает 200 метров, мужчина пытался привлечь к себе внимание — махал руками, кричал, звал на помощь. Школьники бросились к взрослым, но те отказались помогать.

«Из-за очень мутной воды и специфического характера грунта видимость на глубине шести метров практически нулевая. Несмотря на это, только в первый день обследовано 5 тыс. квадратных метров дна и свыше 3 км береговой линии. Тело утонувшего обнаружено в 20-ти метрах от берега, поднято на поверхность, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

несчастный случай