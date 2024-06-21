На Южном Урале нашли тело мужчины, утонувшего 16 июня

Сообщается, что поисковые работы завершены днем 21 июня.
Напомним, все произошло в поселке Бреды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Предварительная картина: подростки отдыхали в тот день на берегу городской плотины, заметили, что примерно на середине водоема, ширина которого превышает 200 метров, мужчина пытался привлечь к себе внимание — махал руками, кричал, звал на помощь. Школьники бросились к взрослым, но те отказались помогать.
«Из-за очень мутной воды и специфического характера грунта видимость на глубине шести метров практически нулевая. Несмотря на это, только в первый день обследовано 5 тыс. квадратных метров дна и свыше 3 км береговой линии. Тело утонувшего обнаружено в 20-ти метрах от берега, поднято на поверхность, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.