Подросток выстрелил из пистолета в своего сверстника в Костанайской области

Согласно заключению эксперта потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения. На нее наложено взыскание в виде административного штрафа на сумму 36 920 тенге. Также судом установлены особые требования к поведению несовершеннолетнего сроком на 3 месяца, а именно — не покидать постоянное место жительства с 10 вечера до 6 часов утра и не выезжать в другие места без письменного разрешения органов внутренних дел.