Предлагала смягчить приговор Бишимбаеву: астанчанку заподозрили в мошенничестве

На многочисленные запросы представителей средств массовой информации Агентство сообщает следующее. Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы «Г». Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К.