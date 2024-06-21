Предлагала смягчить приговор Бишимбаеву: астанчанку заподозрили в мошенничестве

Жительница столицы подозревается в присвоении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаева.
На многочисленные запросы представителей средств массовой информации Агентство сообщает следующее. Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы «Г». Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К.
Наряду с этим, действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере. Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.
28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов. А на прошлой неделе стало известно о том, что апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны.
Судебное заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, назначили на 26 июня. Тем не менее председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина сообщала, что срок рассмотрения апелляции составляет один месяц.
Дело Бишимбаева и Байжанова
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», в заведении которого скончалась Нукенова, — Бахытжана Байжанова.
Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.