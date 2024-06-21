Няню заподозрили в убийстве малыша в Астане

Информация об инциденте в Астане опубликована в Telegram-канале EGOV.PRESS. «Некоторые источники сообщают, что 38-летнюю няню задержали в Астане по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка. Малыш скончался от удушья. Подозреваемая водворена в ИВС», — говорится в сообщении.
Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит», — сообщили в местной полиции.