В Казахстане ликвидированы псевдорелигиозные пансионаты

Прокуратурой города Актобе в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства.
Так, изучением личных дел воспитанников пансионатов «Актобе» и «Акжар» установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями.
Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям.
Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.
Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства.
Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.
Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.
В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе 2 пансионата «Актобе» и «Акжар» лишены регистрации и ликвидированы.