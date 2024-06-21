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В Казахстане ликвидированы псевдорелигиозные пансионаты

В Актобе прокуроры ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты, передает DKnews.kz.

Прокуратурой города Актобе в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства.

Так, изучением личных дел воспитанников пансионатов «Актобе» и «Акжар» установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями.

Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям.

Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.

Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства.

Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты.

Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе 2 пансионата «Актобе» и «Акжар» лишены регистрации и ликвидированы.