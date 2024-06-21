В Самарской области задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина

Со слов депутата, посторонних к торгам не допускали, а контракты заключали без конкуренции, по максимальной начальной цене. При этом за возможность работать в регионе подрядчики, предположительно, должны были перечислять взносы в различные фонды, откуда деньги «выводились и присваивались».