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В Самарской области задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина

САМАРА, 21 июня, ФедералПресс. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале, что 21 июня прямо на рабочем месте задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. В отношении чиновника, по словам парламентария, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

«Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков", — заявил Хинштейн.

Со слов депутата, посторонних к торгам не допускали, а контракты заключали без конкуренции, по максимальной начальной цене. При этом за возможность работать в регионе подрядчики, предположительно, должны были перечислять взносы в различные фонды, откуда деньги «выводились и присваивались».

«Надеюсь, что Пивкин по примеру других самарских чиновников начнет сотрудничать со следствием и откровенно расскажет, кем управлялся этот беспрецедентный по размаху преступный картель и куда уходили собранные с подрядчиков деньги», — отметил депутат.

По подсчетам Хинштейна, за годы работы Ивана Пивкина через его руки прошло более 200 млрд рублей, направленных на развитие дорог и обновление транспорта.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вскоре после появления информации о задержании Пивкина опубликовал в социальных сетях комментарий, в котором заявил о готовности правительства региона содействовать сотрудникам правоохранительных органов.

«В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа будет продолжена», — объявил Федорищев.

В СУ СК России по Самарской области происходящее комментировать отказались.

СК