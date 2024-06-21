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Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об этом сообщили в администрации города.

Евгений Туник родился в 2001 году, после окончания школы учился Керченском политехническом колледже. Работал монтером пути в структурном подразделении Крымской железной дороги.

Неоднократно был награжден грамотами и благодарностями за активное участие в военно-патриотической игре «Победа», школьных и городских общественных и спортивных мероприятиях.

В ноябре 2023 года Евгений, не предупредив родственников, ушел добровольцем на специальную военную операцию, подписав контракт в военном комиссариате. Погиб боец в январе 2024 года.

«Настоящий мужчина, защитник Евгений навсегда останется в памяти близких и друзей. Он ушел Героем, таким и останется в сердцах керчан навсегда. Светлая память», — сказано в сообщении администрации.