Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником

Евгений Туник родился в 2001 году, после окончания школы учился Керченском политехническом колледже. Работал монтером пути в структурном подразделении Крымской железной дороги.
Неоднократно был награжден грамотами и благодарностями за активное участие в военно-патриотической игре «Победа», школьных и городских общественных и спортивных мероприятиях.
В ноябре 2023 года Евгений, не предупредив родственников, ушел добровольцем на специальную военную операцию, подписав контракт в военном комиссариате. Погиб боец в январе 2024 года.
«Настоящий мужчина, защитник Евгений навсегда останется в памяти близких и друзей. Он ушел Героем, таким и останется в сердцах керчан навсегда. Светлая память», — сказано в сообщении администрации.