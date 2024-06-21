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В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми

Полиция начала проверку инцидента с внедорожником на пляже в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова.

«Начата проверка по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сказала Кашкарова.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошел на одном из пляжей Черноморского района. Внедорожник, в котором находились две женщины, заехал на территорию пляжа, где в это время были люди с детьми, повредив колесами деревянные дорожки. По словам очевидцев, обратившихся в полицию, на замечания отдыхающих женщины отвечали агрессивно и могли быть нетрезвы. Позже женщин доставили в отделение полиции для установления обстоятельств. Их личности установлены, это местные жительницы 41 и 45 лет.