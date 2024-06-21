Задержан бывший президент АФК «Система» Новицкий

Новицкий — выпускник МГТУ им. Баумана. В 1995 году стал одним из руководителей вновь созданного холдинга АФК «Система» (владельца сотового оператора МТС). С 2005 по 2006 год он занимал должность председателя Совета директоров холдинга, с 2006 по 2013 год был членом Совета директоров. С 2013 года Новицкий является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы», выпускающего электронику военного и гражданского назначения.